Рада запретила российским наблюдателям принимать участие в выборах

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые запланированы на 31 марта.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается запретить наблюдателям из России участвовать в выборах на Украине, передает РИА Новости. © Sputnik / Михаил Маркив Украина изменила Конституцию, чтобы вступить в ЕС и НАТО

Данное решение на заседании в четверг поддержали 232 парламентария при необходимом минимум в 226 голосов. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, парламентские выборы осенью этого года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присутствие наблюдателей из России на выборах "может стать поводом информационных атак путем искажения фактов относительно избирательного процесса".

Документ предлагает президенту Украины Петру Порошенко запретить гражданам государства, которое Рада считает государством-агрессором, принимать участие в выборах в качестве официальных наблюдателей или наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

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Согласно закону, официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть: "лицо, являющееся гражданином или подданным страны, признанной Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также лицо, предложения по которому инициировано или представлено Россией.

Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Как заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина, это решение Киева свидетельствует о намерении нарушить международные обязательства. Она выразила надежду, что ОБСЕ предпримет меры по соблюдению всех норм международного наблюдения.