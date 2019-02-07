МИД России о силовом вмешательстве в Венесуэле: США уже приняли решение

Ранее президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CBS, что рассматривает возможность отправки военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кремле считают, что Вашингтон уже принял решение о военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, передает РИА Новости.

"Невольно приходишь к выводу, очевидному в данной ситуации, что в Вашингтоне решение о применении силы принято, все остальное - не более, чем операция прикрытия", - сказала Захарова.

Более того Мария Захарова выразила уверенность в том, что США уже работают над сценарием по силовой смены власти в Венесуэле.

"По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции",- сказала официальный представитель МИД России.

© AP Photo. Jacquelyn Martin Трамп об отправке военных в Венесуэлу: один из вариантов

Кроме того, в Москве считают верхом цинизма паралелльное введение санкций против Каракаса и навязывание Венесуэле международной гуманитарной помощи, подчеркнула Захарова.

"Теперь о международной гуманитарной помощи, которую активно навязывают Каракасу. Это же верх цинизма: с одной стороны, вводить санкции, которые просто блокируют венесуэльскую экономику, а с другой стороны, предлагать помощь. В это невозможно поверить", - сказала она.

Захарова также обратила внимание на то, что "драконовские" санкции, введенные ранее против Венесуэлы, "бьют напрямую и адресованы настоящим гражданам Венесуэлы".

"Не мнимым борцам за демократию в Венесуэле, а тем самым людям, которые живут в Венесуэле... Говорят о том, что под этой властью (Мадуро) венесуэльцам живется плохо - так не вводите санкции! Дайте государству жить и развиваться и самому решать собственные проблемы, а не усугубляйте их", - добавила Захарова.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© REUTERS / MARTIN ACOSTA МИД Венесуэлы: Трамп подтвердил что за попыткой госпереворота стоят США

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.