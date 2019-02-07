Рейтинг популярности Трампа упал до рекордно низких показателей

Опрос был проведен с 1 по 31 января, в нем приняли участие более 156 тысяч человек.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. В соотвествии с данными опроса, проведенного компанией Morning Consult, рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого показателя в 40%, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Сергей Гунеев Дональд Трамп рассказал, почему его не любят в Евросоюзе

По результатам опроса, только 40% граждан США поддерживают действия Трампа, в то время как 55% высказали свое недовольство действующим президентом.

Более того, до рекордно низкого уровня упал и показатель поддержки среди демократов и респондентов, не поддерживающих ни одну из партий - 88% и 56% опрошенных соответственно не одобряют действия Трампа на посту президента США.

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В 27 штатах страны противники политики Трампа составляют большинство.