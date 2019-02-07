Иран показал новейшую баллистическую ракету "Дизфуль"

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Иран представил новую баллистическую ракету "Дизфуль", дальность полета которой составляет 1 тысячу километров, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Церемония состоялась на территории подземного завода по производству баллистических ракет для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции в присутствии командующего "стражей" Мохаммада Али Джаафари.

"В ходе церемонии... была представлена умная баллистическая ракета (типа - ред.) "земля-земля" "Дизфуль". Дальность полета этой ракеты составляет тысячу километров", - сообщило агентство Fars в своем Twitter.

© Foto/ farsnews Иран представил новую баллистическую ракету

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

© Sputnik / Антон Быстров Иран показал новую крылатую ракету дальнего действия

В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Тегераном. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

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Часть санкций начала действовать еще 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.