Нет в планах: США заявили, что не будут размещать крылатые ракеты в Европе

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Вашингтон не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

"Но что я могу вам сказать, когда мы разработаем следующие шаги, — это будет в консультации с партнерами и союзниками. И Пентагон взял на себя инициативу в этом и четко определил дальнейшие шаги", - приводит слова Томпсон RT.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.

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Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США о выходе из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.