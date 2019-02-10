Киев перебросил самоходные пушки "Пион" в Донбасс

Самоходная артиллерийская установка "Пион" используется для уничтожения объектов противника в тактической глубине на расстоянии до 47 километров.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики перебросили в Донбасс девять самоходных пушек "Пион" калибром 203 миллиметра, передает РИА Новости.

"Наша разведка фиксирует прибытие в зону боевых действий из глубины Украины дополнительных тяжелых систем вооружения. Так, в районе Новопавловка Красноармейского района, в 40 километрах от линии соприкосновения, отмечено девять единиц 203 миллиметровых самоходных пушек "Пион", - сказал Безсонов.

Безсонов подчеркнул, что замечена работа небольших групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Красногоровка для "подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ".

© AP Photo. Alexander Shulman Рота снайперов и эшелон военной техники Украины прибыли в Донбасс

"Два дня назад для более эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам миссии командование 28-й механизированной бригады развернуло там же три зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10". Выражаем надежду на то, что наблюдатели миссии ОБСЕ, выполняющие задачи в указанных районах, не оставят данные факты без внимания", - проинформировал Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.