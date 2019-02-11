Капитан судна "Норд": вернулся в Крым по российскому паспорту

Ранее мать капитан судна "Норд" Евгения Горбенко сообщила, что ее сын, удерживаемый на Украине с марта прошлого года, вернулся в Крым и чувствует себя нормально.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко сообщил, что попал в Крым по российскому паспорту и рассказал об обстоятельствах пребывания на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Комсомольская правда-Крым".

"Изначально весь акцент делался, что я должен был вернуться по украинскому паспорту. Вернулся я домой по российскому паспорту", — сказал Горбенко.

Горбенко не рассказал, когда именно попал в Крым. Капитан подчеркнул, что власти Украины предлагали ему признать себя виновным и не доводить дело до суда. Кроме того, предлагали получить украинский паспорт и отправиться домой по украинскому документу.

Горбенко отметил, что судно "Норд" до сих пор находится на территории Украины и веры в его возвращение крайне мало. Капитан собирается и дальше осуществлять рыбный промысел. Горбенко особо подчеркнул, что он и его экипаж не сопротивлялись после захвата судна украинскими пограничниками, так как были уверены в том, что законов не нарушали.

"Я честно исполнял обязанности капитана судна, ловил рыбу с разрешения, этим промыслом я занимаюсь не первый год. Правила рыболовства я знаю, все разрешения для ловли рыбы у меня на борту были, район, где я ловил рыбу, – разрешенный был. Верилось, что справедливость должна восторжествовать", - резюмировал Горбенко.

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

© Фото : Государственная пограничная служба Украины Украинские пограничники отпустили на свободу экипаж крымского судна "Норд"

Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. В заточении оставался только капитан.

Исчезновение Горбенко

Четвертого февраля украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По информации на сайте МВД Украины, мужчина исчез 26 января в городе Мелитополь Запорожской области.

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На Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.