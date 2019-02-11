На Новой Земле рассказали, как справляются с белыми медведями

Ранее на архипелаге происходили нападения белых медведей на людей, а также они проникали в жилые и служебные помещения.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Глава муниципального образования "Новая Земля" Жиганша Мусин рассказал РИА Новости, что количество белых медведей, массовое нашествие которых всполошило поселки архипелага, незначительно снизилось, однако режим ЧС пока сохраняется.

"Продолжается активное вытеснение медведей за пределы населенного пункта, сейчас поменьше уже медведей, мы отгоняем той техникой, которая есть. Количество уже не 50 с лишним, поменьше. Произвести подсчет мы не можем из-за погоды – метель, снег", - проинформировал Мусин.

По его словам, для обеспечения безопасности людей на архипелаге ведется контроль за передвижением личного состава гарнизона – военнослужащих перевозят на транспорте. Власти муниципалитета также выделяют транспорт для того, чтобы развозить детей по детским садам.

"У нас два детских сада. На тот период, когда дети гуляют на игровых площадках на улице, где установлено дополнительное ограждение, рядом стоит автомобиль – чтобы, если появится медведь, его отогнать", - резюмировал глава муниципалитета.

В субботу власти Архангельской области ввели на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вблизи населенных пунктов.

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В районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя, заходивших на территорию населенного пункта. Наблюдаются случаи агрессии со стороны диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.