Марсоход Curiosity прислал панорамное видео "красной планеты"

Марсоход Curiosity приземлился в 2012 году в районе марсианского кратера Гейл, в котором хорошо просматриваются глубинные слои марсианского грунта, расказывающие геологическую историю "красной планеты".

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. NASA обнародовало видео панорамы Марса, сделанной американским марсоходом Curiosity, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт космического агентства.

Марсоход осуществил спуск с хребта Веры Рубин, расположенного на горе Эолида, центральном пике марсианского кратера Гейл, после более чем года исследований. Перед отправлением в путь марсоход сделал 360-градусную панораму местности на хребте Rock Hall, рассказали в агенстве.

Следующий год марсоход проведет, исследуя глиняные отложения присутствующие в данном районе.

Главными целями марсохода Curiosity на Марсе остается проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск воды или следов ее присутствия, поиск следов органических веществ.

Марсоход обнаружил органику на "красной планете">>

Полученные данные помогут выяснить, был ли когда-то Марс пригоден для жизни и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.