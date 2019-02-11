Американо-украинские учения Sea Breeze-2019 пройдут в Черном море

По имеющейся информации, в понедельник в Одессе прошла главная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze-2019.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Украинско-американские учения Sea Breeze-2019 пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

"Как предполагается, международные учения состоятся в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях", — сказано в сообщении.

В ходе конференции по планированию украинского-американских учений в Одессе будут определены учебные задачи, составлен проект сценария и плана учений, подготовка штаба руководства к планированию операций в соответствии со стандартами НАТО, отметили в ведомстве.

"Главным преимуществом будет масштабность и уникальный формат проведения маневров, ведь военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО где только это возможно — на море, суше, в воздухе и под водой", — подчеркнули в министерстве.

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze в прошлом году прошли летом в Одесской области. В них участвовали несколько тысяч военных из 19 стран. В учениях были активно задействованы корабли от Болгарии, США, Украины и Турции. По данным ВМС Украины, в учениях в целом принимали участие более 2 тысяч военных и порядка 30 кораблей.

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По информации ВМС, целью учений было проведение интернациональной морской операции по обеспечению безопасности в кризисном регионе. военными во время учений Управление военными во время учений осуществлялось с американского корабля в море. Маневры проходили в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря.