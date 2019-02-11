Адвокат Вышинского подал апелляцию на продление его ареста

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление его ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

"Апелляция сегодня отправлена по почте, поэтому ждем", - сказал Доманский.

© Sputnik / Стрингер Арест Кирилла Вышинского продлили на два месяца

Апелляция подана в Херсонский апелляционный суд. Кроме того, в Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом, которая должна быть рассмотрена 20 марта, предполагается, что Вышинского привезут в Киев для участия в заседании.

Сам Вышинский в данный момент содержится в СИЗО Херсона и продолжает изучать материалы дела, в котором 31 том — 25 основных и шесть технических. Ранее генеральная прокуратура Украины дважды подавала в суд ходатайство с прошением ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом, однако оно было отклонено. После этого появилась информация о том, что прокуратура вновь собирается подать такое ходатайство.

"Еще нет этого ходатайства, оно не подано. У них нет оснований его подавать", - рассказал адвокат.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.