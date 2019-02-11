Минобороны России и Турции договорились о сотрудничестве в Идлибе

Делегации военных ведомств двух стран на переговорах в Анкаре возглавляли министры обороны России Сергей Шойгу и Турции Хулуси Акар.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Министерства обороны России и Турции заявили о необходимости скорого принятия решительных мер по обеспечению стабильности и безопасности в демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии, передает РИА Новости.

"Несмотря на провокации, подчеркнута важность и необходимость продолжения сотрудничества между разведками и вооруженными силами двух стран для установления мира и поддержания стабильности в Идлибе", - говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам встречи делегаций министерств обороны двух стран в Анкаре.

Кроме того, в заявлении "особо отмечена необходимость принятия решительных мер по обеспечению безопасности в демилитаризованной зоне Идлиб".

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Также в ходе двусторонних переговоров по ситуации в Манбидже и на восточном берегу Евфрата достигнуто понимание стремления Турции к гарантированию национальной безопасности с учетом угроз, исходящих от Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*.

"Повторно подчеркнута важность сотрудничества в вопросе борьбы с любыми проявлениями терроризма в интересах обеспечения политического единства и территориальной целостности Сирии", - подчеркивается в заявлении.

В ходе переговоров в Анкаре дана оценка обстановке в Сирии в соответствии с астанинскими и сочинскими договоренностями. В рамках этих соглашений была обговорена дальнейшая работа экспертов двух стран, встречавшихся в Москве 31 января - 2 февраля 2019 года.

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Кроме того, обсуждалась совместная работа, направленная на организацию встречи лидеров России, Турции и Ирана в Сочи 14 февраля.