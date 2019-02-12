Генпрокуратура Украины рассказала, почему не может требовать выдачи капитана "Норда"

Киев не может обращаться к Москве по поводу выдачи капитана, поскольку не признает Крым российской территорией, заявили в Генпрокуратуре Украины.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что Киев не может обратиться к Москве с требованием о выдаче находящегося в Крыму капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Александр Полегенько Капитан судна "Норд": вернулся в Крым по российскому паспорту

Это может расцениваться как признание Украиной полуострова российской территорией, пояснил Енин.

"Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку таким образом это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским. Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой - она остается открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали все же", - сказал Енин.

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Капитана судна "Норд", пропавшего на Украине, объявили в розыск>>

Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. В заточении оставался только капитан.

Исчезновение Горбенко

Четвертого февраля украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По информации на сайте МВД Украины, мужчина исчез 26 января в городе Мелитополь Запорожской области.

На Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.

11 февраля мать капитана "Норда" Евгения Горбенко сообщила о возвращении сына домой. Сам Горбенко рассказал, что попал в Крым по российскому паспорту, хотя власти Украины предлагали ему признать себя виновным и не доводить дело до суда, а также предлагали получить украинский паспорт и отправиться домой по украинскому.