Генпрокуратура Украины рассказала, почему не может требовать выдачи капитана "Норда"

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что Киев не может обратиться к Москве с требованием о выдаче находящегося в Крыму капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщает РИА Новости.
Это может расцениваться как признание Украиной полуострова российской территорией, пояснил Енин.
"Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку таким образом это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским. Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой - она остается открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали все же", - сказал Енин.
Задержание "Норда"
Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.
Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозило до пяти лет лишения свободы.
Капитана судна "Норд", пропавшего на Украине, объявили в розыск>>
Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. В заточении оставался только капитан.
Исчезновение Горбенко
Четвертого февраля украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По информации на сайте МВД Украины, мужчина исчез 26 января в городе Мелитополь Запорожской области.
На Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко не исключали причастности Службы безопасности Украины к его исчезновению.
11 февраля мать капитана "Норда" Евгения Горбенко сообщила о возвращении сына домой. Сам Горбенко рассказал, что попал в Крым по российскому паспорту, хотя власти Украины предлагали ему признать себя виновным и не доводить дело до суда, а также предлагали получить украинский паспорт и отправиться домой по украинскому.