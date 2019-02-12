Представитель ОБСЕ по СМИ призвал Киев освободить Вышинского

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и заверил, что будет внимательно следить за его делом, сообщает РИА Новости.



Он намерен предоставлять имеющуюся у него информацию по данному вопросу Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которая ранее попросила ООН, Совет Европы и ОБСЕ оказать активное содействие в освобождении журналиста.

Представитель ОБСЕ сообщил, что выразил властям Украины обеспокоенность в связи с очередным продлением ареста Вышинского.

Ранее Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры и продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита журналиста подала апелляцию на продление его ареста, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

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Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.