Посол Венесуэлы в России рассказал об обстановке в стране

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Обстановка внутри Венесуэлы спокойная, но напряженность сохраняется на границе, куда США обещали доставить гуманитарную помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в России Карлоса Рафаэля Фариа Тортосу.

"Внутри страны положение спокойное. Напряженность пришла в сторону границы, где США и их сателлиты обещали, что приедет гуманитарная помощь, о которой никто не знает, что там внутри", - сказал посол.

© REUTERS / HANDOUT Будет битва: Мадуро обещал побороться за зарубежные счета Венесуэлы

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не допустит ввоза иностранной гуманитарной помощи в страну, как на том настаивает оппозиция. По его словам, Венесуэла способна удовлетворить все потребности своего народа и не должна просить у кого-либо помощи.

Ранее стало известно, что первая партия гуманитарной помощи из США уже находится на границе Колумбии и Венесуэлы в центре сбора в Кукуте. Речь идет о двух 50-тонных контейнерах и как минимум шести грузовиках, которые прибыли в этот пункт сбора.

Посол также рассказал, когда США завербовали Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным главой государства.

"...этот господин депутат Гуаидо, которого никто не знал до этого, хотя он был завербован (США), наверное, уже десять лет назад. По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось", - сказал дипломат в Совете Федерации России.

В воскресенье днем президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", в которых примут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.

По словам президента, Венесуэле предстоит учесть опыт предыдущих операций и оценить сценарии возможных военных угроз.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.