Европейская федерация журналистов призвала прекратить преследование Вышинского

Журналисты независимо от того, в каком СМИ они работают, каковы их политические взгляды, не должны подвергаться преследованию, заявили в Европейской федерации журналистов.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина выразила надежду то, что преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет прекращено.

© Sputnik / Стрингер Представитель ОБСЕ по СМИ призвал Киев освободить Вышинского

В интервью РИА Новости Ажгихина подчеркнула, что журналисты не должны подвергаться задержанию в связи со своей профессиональной деятельностью, и назвала нонсенсом ситуацию в Европе, где не мало журналистов сидят за решеткой.

Европейская федерация журналистов всегда выступала за то, что журналисты независимо от того, в каком СМИ они работают, каковы их политические взгляды, не должны преследоваться, подчеркнула представитель Федерации.

"Очень жаль, что эта ситуация никак не разрешается. Она не способствует ни повышению уважения к нашей профессии, ни свободе слова в целом", - сказала Ажгихина.

Ранее Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры и продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита журналиста подала апелляцию на продление его ареста, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

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Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.