На память: лучшие места планеты для фотосессий

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Подборку самых популярных фотографий туристов, сделанных во время отдыха в разных уголках планеты, подготовило агентство РИА Новости. В десятку мест, куда непременно стоит съездить в отпуск и сфотографироваться на память, вошли два национальных парка, пещеры, озеро и индуистский храм.
Памуккале, Турция
Город Памуккале на западе Турции знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка. Каскад ванн с белоснежными сталактитами, которые любят снимать многочисленные туристы, сформировался за много веков за счет высокого уровня карбоната кальция в источниках.
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Убуд, Бали
Индонезийский остров Бали уже многие годы в топе самых популярных туристических направлений в мире, поэтому красивых фотографий с острова в социальных сетях огромное количество.
Одно из самых излюбленных мест на острове - это горный городок Убуд, который считается центром народных ремесел и танцев. Убуд окружен тропическими лесами, рисовыми полями и террасами, в городе много индуистских храмов и водопадов - все они удачные локации для фотографий.
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Фингалова пещера, Великобритания
Фингалова пещера — это морская пещера, вымытая в скале морской водой, на острове Стаффа в Шотландии. Базальтовые колонны пещеры сформировались много лет назад из потоков лавы.
В переводе с гэльского языка местность имеет название "пещера мелодий" - звуки прибоя причудливо преображаются и эхом отдаются внутри пещеры.
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Качели "На краю земли", Эквадор
Этот невероятный аттракцион находится в горах Эквадора, в городе Баньос. Экстремальные качели над пропастью находятся на высоте 2660 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на Анды.
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Парк Хитачи, Япония
Парк Хитачи в городе Хитатинака называют цветочными полями Японии. Он был создан в 1991 году на месте бывшей американской военной базы. В разные сезоны в парке цветет определенный вид растений – тюльпаны, маки, нарциссы, лилии, сакура. Плантации находятся на склоне Михараши, откуда открывается захватывающий вид на побережье Тихого океана.
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Пещера Менденхолл, Аляска
Пещера в 12-километровом леднике Менденхолл расположена недалеко от города Джуно, на Аляске. Она ежегодно меняет свой облик: лед в пещере тает, создавая родники.
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Солончак Уюни, Боливия
Высохшее соленое озеро Уюни расположено на юге пустынной равнины Альтиплано в Боливии, на высоте 3650 метров над уровнем моря. Когда идут сильные дожди, оно превращается в огромное зеркало, что дает возможность калибровать спутники. Здесь находится и кладбище паровозов, некоторые из них лежат там уже более 60 лет.
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Национальный парк Гранд-Каньон, США
Гранд-Каньон считается одним из природных чудес света и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он располагается на плато Колорадо, на территории национального парка.
Климат внизу каньона и на плоскогорье сильно различается: внизу может быть жарко до +40 °C, тогда как наверху – прохладно (+15 °C). Богатая фауна включает около 100 видов птиц и 60 видов млекопитающих, среди которых встречаются чрезвычайно редкие представители.
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Усадьба жирафов, Кения
Небольшой особняк в пригороде Найроби в Кении очень популярен у туристов со всего мира. А дело в том, что здесь реализуют программы по сохранению жирафов Ротшильда. В усадьбе занимаются их разведением, а потом выпускают обратно в дикую природу, чтобы обеспечить существование подвида.
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Пура Пенатаран Агунг, Бали
Уже второй пункт назначения на Бали в этой подборке. Балийский индуистский храм, расположен в Карангасеме. Пура Пенараран Агунг - это часть комплекса пура, окружающих гору Лемпуян. Это не только один из самых уважаемых храмов Бали, но и весьма популярное место для фотографий у туристов.
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