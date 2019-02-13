На память: лучшие места планеты для фотосессий

Без хороших фотографий во время отпуска не обойтись. В подборке РИА Новости собраны самые красивые и необычные уголки природы, которые рекомендует обязательно запечатлеть на фотокамеру.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Подборку самых популярных фотографий туристов, сделанных во время отдыха в разных уголках планеты, подготовило агентство РИА Новости. В десятку мест, куда непременно стоит съездить в отпуск и сфотографироваться на память, вошли два национальных парка, пещеры, озеро и индуистский храм.

Памуккале, Турция

Город Памуккале на западе Турции знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка. Каскад ванн с белоснежными сталактитами, которые любят снимать многочисленные туристы, сформировался за много веков за счет высокого уровня карбоната кальция в источниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Melissa (@meliweli1) 11 Фев 2019 в 12:26 PST

Убуд, Бали

Индонезийский остров Бали уже многие годы в топе самых популярных туристических направлений в мире, поэтому красивых фотографий с острова в социальных сетях огромное количество.

Одно из самых излюбленных мест на острове - это горный городок Убуд, который считается центром народных ремесел и танцев. Убуд окружен тропическими лесами, рисовыми полями и террасами, в городе много индуистских храмов и водопадов - все они удачные локации для фотографий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Sukhov (@sergeysuxov) 25 Янв 2019 в 12:54 PST

Фингалова пещера, Великобритания

Фингалова пещера — это морская пещера, вымытая в скале морской водой, на острове Стаффа в Шотландии. Базальтовые колонны пещеры сформировались много лет назад из потоков лавы.

В переводе с гэльского языка местность имеет название "пещера мелодий" - звуки прибоя причудливо преображаются и эхом отдаются внутри пещеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim (@kimberleygrant) 3 Июн 2016 в 9:05 PDT

Качели "На краю земли", Эквадор

Этот невероятный аттракцион находится в горах Эквадора, в городе Баньос. Экстремальные качели над пропастью находятся на высоте 2660 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на Анды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌎Ben Lawson 👣🚶🏾‍♂️ (@b5enl) 13 Авг 2018 в 7:54 PDT

Парк Хитачи, Япония

Парк Хитачи в городе Хитатинака называют цветочными полями Японии. Он был создан в 1991 году на месте бывшей американской военной базы. В разные сезоны в парке цветет определенный вид растений – тюльпаны, маки, нарциссы, лилии, сакура. Плантации находятся на склоне Михараши, откуда открывается захватывающий вид на побережье Тихого океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rocket K Weijers (@rocket_k) 5 Окт 2016 в 7:19 PDT

Пещера Менденхолл, Аляска

Пещера в 12-километровом леднике Менденхолл расположена недалеко от города Джуно, на Аляске. Она ежегодно меняет свой облик: лед в пещере тает, создавая родники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от State of Alaska Tourism Office (@travelalaska) 18 Янв 2019 в 5:04 PST

Солончак Уюни, Боливия

Высохшее соленое озеро Уюни расположено на юге пустынной равнины Альтиплано в Боливии, на высоте 3650 метров над уровнем моря. Когда идут сильные дожди, оно превращается в огромное зеркало, что дает возможность калибровать спутники. Здесь находится и кладбище паровозов, некоторые из них лежат там уже более 60 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PURPLE BEETLE Enterprise (@purplebeetle) 12 Окт 2016 в 4:28 PDT

Национальный парк Гранд-Каньон, США

Гранд-Каньон считается одним из природных чудес света и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он располагается на плато Колорадо, на территории национального парка.

Климат внизу каньона и на плоскогорье сильно различается: внизу может быть жарко до +40 °C, тогда как наверху – прохладно (+15 °C). Богатая фауна включает около 100 видов птиц и 60 видов млекопитающих, среди которых встречаются чрезвычайно редкие представители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andy Merkel (@grantplace) 10 Фев 2019 в 3:59 PST

Усадьба жирафов, Кения

Небольшой особняк в пригороде Найроби в Кении очень популярен у туристов со всего мира. А дело в том, что здесь реализуют программы по сохранению жирафов Ротшильда. В усадьбе занимаются их разведением, а потом выпускают обратно в дикую природу, чтобы обеспечить существование подвида.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ksenia Burda Women #kbwomen (@kbwomen) 28 Янв 2019 в 10:53 PST

Пура Пенатаран Агунг, Бали

Уже второй пункт назначения на Бали в этой подборке. Балийский индуистский храм, расположен в Карангасеме. Пура Пенараран Агунг - это часть комплекса пура, окружающих гору Лемпуян. Это не только один из самых уважаемых храмов Бали, но и весьма популярное место для фотографий у туристов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YANA LEVENTSEVA (@yana_leventseva) 30 Янв 2019 в 6:32 PST

Без хороших фотографий не обойтись и во время отдыха в Абхазии. Республика богата природными и архитектурными достопримечательностями, каждое из которых - удачная локация для фотографий. Если вы проводите отпуск в столице Абхазии, то подборка Sputnik Абхазия 14 обязательных селфи в Сухуме будет вам полезна.