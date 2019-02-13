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Мосгорсуд оставил под стражей четырех украинских моряков

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Решение Лефортовского суда продлить арест четырем украинским морякам, задержанным за провокацию в Черном море, до 24 апреля осталось без изменения.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Мосгорсуд оставил под стражей четырех украинских моряков, задержанных за провокацию в Черном море в ноябре 2018 года.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Дело украинских моряков не будут передавать в военный суд

Таким образом, командир украинского корабля "Никополь" Богдан Небылица, а также моряки Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло и Сергей Чулиба останутся в российском СИЗО как минимум до 24 апреля.

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме. Вопрос о возможном продлении ареста других фигурантов этого дела будет решен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил срок заключения под стражей на три месяца до 24 апреля всем 24 украинским морякам, задержанным за провокацию в Черном море, однако сторона защиты решила обжаловать это решение.

Три корабля военно-морских сил Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу 25 ноября. Они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

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Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)


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