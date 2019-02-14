Cенат CША рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

Ранее представитель США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Вашингтон намерен сохранить антироссийские санкции, пока Крым не вернется в состав Украины.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Cенат CША рассмотрит законопроект об очередных санкциях в отношении России, сообщает РИА Новости.

Новые санкции собираются ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине", в том числе в Керченском проливе. Москва всегда отрицала обвинения по указанным темам.

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Новый закон предполагает введение санкции против банков России, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы", против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России и против киберсектора российской экономики .

Кроме того, сенат планирует ввести санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российской власти. Также предлагается ввести санкции против разработки и добычи нефти-сырца в России.

Более того законопроект включает в себя введение санкций в отношении 24 "агентов ФСБ, которые считаются причастными" к инциденту в Керченском проливе.

Еще одним важным предложением стало введение санкции против российского судостроительного сектора в случае "нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе".

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Сенаторы также ждут от Госдепа заключения о том, является ли Россия страной-спонсором террористических организаций. Более того, сенаторы предложили Белому дому подготовить доклад об активах Владимира Путина и убийстве Бориса Немцова.

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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.