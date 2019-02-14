Депутат Госдумы: санкции США могут отключить Россию от SWIFT

Новый закон, предлагаемый сенаторами США, предполагает введение санкции против банков России, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы", против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что санкции США против России в банковском секторе могут привести к отключению России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, передает РИА Новости.

"Объявление санкций в отношении российской банковской системы - это может быть и отключение SWIFT. Несмотря на колоссальные затраты, которые нам анонсировали и Сбербанк, и Центробанк, вы видите, что должной работы карты "Мир" нет... Это говорит о нашей крайней уязвимости и недооценке существующих угроз", - сказал Коломейцев.

"Мы считаем, что надо вернуться к двухконтурной банковской системе, изменить закон о Центробанке, потому что мы рано или поздно, если хотим быть независимыми, должны вернуться к золотому обеспечению денежной единицы нашей", - добавил депутат.

© Sputnik / Cенат CША рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

В среду американские сенаторы-демократы и республиканцы внесли на рассмотрение законопроект, который в случае одобрения в Сенате приведет к новым масштабным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга.

Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Кроме того, американские сенаторы намерены ввести санкции против судостроительного сектора России в случае нарушения свободы судоходства в Керченском проливе.

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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.