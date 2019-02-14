Путин об урегулировании в Сирии: работать активно, слаженно и искать компромиссы

Ранее президент России Владимир Путин принимал участие в трехсторонних переговорах с Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, проходивших в Иране, по обеспечению нормализации обстановки в Сирии.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что если работать активно, слаженно и искать компромиссы по проблеме Сирии, то удастся достичь целей, передает РИА Новости.

"Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике - как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога", - сказал Путин.

Лидер России подчеркнул, что Россия и Турция много сделали для этого.

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"Проделан огромный путь, мы все знаем, что работа была непростой. И сейчас она продолжается. Еще не все задачи решены. Но если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех", - подчеркнул глава государства.

Президент России отметил, что рад возможности провести переговоры с Эрдоганом по ситуации и в регионе в целом, а также поговорить о развитии двусторонних отношений. Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Стамбуле.

В переговорах с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФС ВТС Дмитрий Шугаев, спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

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Турецкая сторона представлена министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, министром по делам казначейства и финансов Бератом Альбайраком, министром национальной обороны республики Хулуси Акаром, также в беседе участвуют руководитель национальной разведывательной организации Турции, глава ведомства по информационно-коммуникационным технологиям, руководитель ведомства оборонной промышленности, замминистра иностранных дел Турции и пресс-секретарь президента республики.