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Экс-президент СССР Михаил Горбачев

Горбачев: 15 февраля 1989 года поставили точку в печальной главе

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Афган.Online (4)
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Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в Афганской войне.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Бывший советский лидер Михаил Горбачев рассказал РИА Новости о том, что провести вывод войск из Афганистана организованно и с минимальными потерями в свое время помогли переговоры со всеми сторонами, в том числе США, Ираном, Пакистаном.

"Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами – США, Ираном, Пакистаном, другими странами – удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. Поставили точку в этой печальной главе", - сказал Горбачев в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

© Sputnik / Валерий Шустов
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В 1979 году по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) о предоставлении военной помощи руководство СССР приняло решение о введении войск. За время присутствия в Афганистане военную службу там прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие потери советских войск в Афганистане составили 14453 человека.

Кроме того, в ходе боевых столкновений на территории Афганистана погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров.

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Из-за полученных ранений прекратили службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 "афганцев", в том числе инвалидами первой группы - 1479 человек.

Темы:
Афган.Online (4)

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Теги:
Афганистан, Михаил Горбачев


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