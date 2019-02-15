Горбачев: 15 февраля 1989 года поставили точку в печальной главе

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Бывший советский лидер Михаил Горбачев рассказал РИА Новости о том, что провести вывод войск из Афганистана организованно и с минимальными потерями в свое время помогли переговоры со всеми сторонами, в том числе США, Ираном, Пакистаном.
"Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами – США, Ираном, Пакистаном, другими странами – удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. Поставили точку в этой печальной главе", - сказал Горбачев в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
Кроме того, в ходе боевых столкновений на территории Афганистана погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров.
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Из-за полученных ранений прекратили службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 "афганцев", в том числе инвалидами первой группы - 1479 человек.