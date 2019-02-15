Выпущенный в дикую природу леопард Эльбрус пропал на Северном Кавказе

Переднеазиатский подвид леопарда (кавказский барс) ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Директор центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа Рената Шюшайте в кулуарах Российского инвестиционного форума рассказала в интервью РИА Новости, что леопард по кличке Эльбрус, один из четырех переднеазиатских леопардов, выпущенных в дикую природу, пропал из зоны наблюдения.

"Леопарды, которые выпущены в этом году в Северной Осетии, были выпущены со спутниковыми ошейниками, за ними ведется наблюдение. Сейчас мы потеряли из наблюдения ошейник Эльбруса. Очень глубокие залежи снега в ущелье, и ждем весеннего периода, чтобы понять, жив ли Эльбрус, или с ним что-то случилось, или он ушел в места, которые просто недоступны для спутника", - сказала Шюшайте.

В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.