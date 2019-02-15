Facebook могут оштрафовать на миллиарды за передачу данных пользователей

Указанный штраф может стать самым большим, который когда-либо взыскивала Федеральная торговая комиссия США с технологической компании.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника сообщила, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) и компания Facebook ведут переговоры о согласовании многомиллиардного штрафа за утечку личных данных пользователей социальной сети, передает РИА Новости.

Как информирует издание, на данном этапе стороны согласовывают точную сумму, однако если переговоры зайдут в тупик, торговая комиссия обратится в суд.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении закона о персональных данных

Согласно информации газеты, ранее сумма крупнейшего штрафа, который выплатила компания Google в 2012 году, составила 22,5 миллиона долларов.

Как сообщает газета, Facebook подтвердил участие в переговорах, но воздержался от дальнейших комментариев. Федеральная торговая комиссия также не стала давать какие-либо комментарии.

FTC начала расследование против Facebook в марте 2018 года в связи передачей личных данных 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании. На основании полученных данных аналитики компании оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая соответствовала их интересам.

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Facebook также обвиняется в нарушении соглашения 2011 года, по которому обязуется уведомлять пользователей и спрашивать их разрешение на передачу их данных сторонним приложениям. Facebook неоднократно обвиняли в нарушении этого условия, однако компания отрицает данные обвинения.