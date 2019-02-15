МИД ДНР: около 60 иностранных делегаций посетили Донбасс в 2018 году

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что самопровозглашенную Донецкую народную республику в прошлом году посетили около 60 иностранных делегаций из 20 стран, передает РИА Новости.
"За 2018 год ДНР посетило около 60 делегаций из порядка 20 стран. Это значительно больше, чем в 2017 году", — сказала Никонорова во время выступления в Народном совете.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.