МИД ДНР: около 60 иностранных делегаций посетили Донбасс в 2018 году

Ранее главы министерств иностранных дел Южной Осетии и самопровозглашенной Донецкой народной республики обменялись документами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что самопровозглашенную Донецкую народную республику в прошлом году посетили около 60 иностранных делегаций из 20 стран, передает РИА Новости.

"За 2018 год ДНР посетило около 60 делегаций из порядка 20 стран. Это значительно больше, чем в 2017 году", — сказала Никонорова во время выступления в Народном совете.

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ДНР тесно сотрудничает с официальными лицами Абхазии, Южной Осетии, России и самопровозглашенной ЛНР, а также политическими и общественными деятелями из Германии, Греции, Италии, Сербии, Белоруссии, Франции, Финляндии, Чехии, Испании, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Турции, отметила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Договор о дружбе ратифицирован главами МИД ДНР и Южной Осетии>>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.