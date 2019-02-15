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Судно Audacia компании Allseas (справа) во время укладки на германском участке трубопровода Северный поток - 2

Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
В мире
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Ранее агентство Франс Пресс проинформировало о том, что Германия и Франция достигли компромисса по "Северному потоку – 2" и представили его послам стран Евросоюза в Брюсселе.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство не исключает возможности изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", ради обеспечения ее соответствия требованиям Европейского союза, передает РИА Новости.

"Я полагаю, что проект "Северный поток – 2" может быть реализован при новых условиях. Но, очевидно, будут некоторые изменения", - сказал Альтмайер.

По мнению министра, изменения могут касаться права собственности на газопровод, так как законодательство Евросоюза подразумевает разделение собственности на производство и трубопровод.

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море. Архивное фото
© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Построено более 600 километров газопровода "Северный поток — 2"

Более того, следует ожидать нововведений относительно того, кто будет подавать газ в трубу и кто будет иметь к ней доступ. 

Альтмайер также подчеркнул, что исключительно Германия имеет право принимать решения о конкретных изменениях и способах их реализации.

Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10
© Foto/ Nord Stream 2 / Paul Langrock
Под защитой: в Германии заявили о поддержке "Северного потока-2"
Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.

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Теги:
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