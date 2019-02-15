Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство не исключает возможности изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", ради обеспечения ее соответствия требованиям Европейского союза, передает РИА Новости.
"Я полагаю, что проект "Северный поток – 2" может быть реализован при новых условиях. Но, очевидно, будут некоторые изменения", - сказал Альтмайер.
По мнению министра, изменения могут касаться права собственности на газопровод, так как законодательство Евросоюза подразумевает разделение собственности на производство и трубопровод.
Более того, следует ожидать нововведений относительно того, кто будет подавать газ в трубу и кто будет иметь к ней доступ.
Альтмайер также подчеркнул, что исключительно Германия имеет право принимать решения о конкретных изменениях и способах их реализации.
Проект "Северный поток-2"
"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.
Лавров о позиции Германии по "Северному потоку - 2": Россия ценит поддержку>>
Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.