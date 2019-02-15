Уполномоченные по правам человека обсуждают допуск врачей к Вышинскому

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой об оказании активного содействия в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по вопросу одновременного допуска врачей к арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и арестованному в России украинцу Павлу Грибу, передает РИА Новости.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу… В письме подтвердила, что не буду возражать, но при условии одновременного допуска врачей к Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии… Жду реакции", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

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Гриб, по версии следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года, пребывая на Украине, через интернет склонял ученицу старших классов школы в Сочи осуществить закладку заранее приготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня.

Ранее украинский омбудсмен заявляла, что Грибу необходима срочная операция на сердце. Однако председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис опроверг данную информацию, заявив, что состояние Гриба удовлетворительное и жалоб на проблемы с сердцем от него никогда не поступало.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.