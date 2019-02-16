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Румыния поддержала наращивание сил НАТО в Черном море

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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Румыния председательствует в Евросоюзе с 1 января 2019 года и ставит своей целью укрепление ЕС.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Президент Румынии, председательствующей в Евросоюзе, Клаус Йоханнис выступил за увеличение присутствия НАТО в Черном море, заявив об этом в субботу на Мюнхенской конференции, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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"Мы не можем игнорировать вызовы, с которыми мы сталкиваемся на восточном фланге. В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге. Именно поэтому Румыния поддержала повышенное сплочение на восточном фланге между ее северными и южными частями", — сказал он.

По его словам, "черноморский регион, где ситуация с безопасностью все больше сталкивается с вызовами, как мы недавно видели, нуждается в большем присутствии НАТО".

Румыния в ходе своего председательства в Европейском союзе поставила главной целью укрепление ЕС.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность оказания дополнительной поддержки Украине, а также расширения присутствия в Черном море.

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