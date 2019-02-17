Жители Гаити взбунтовались против США и попросили Россию о помощи

Волна протестов прокатилась по столице Гаити Порт-о-Пренс еще на минувшей неделе.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Гаитяне в знак несогласия с политикой Вашингтона сожгли флаг США и обратились за помощью к России, Венесуэле и Китаю, сообщает РИА Новости.

Жители Гаити выражают недовольство политикой президента республики Жовенеля Моиза и выступают против союза с США.

"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", — заявил журналистам лидер группы митингующих по имени Бронсон.

Протестующие скандировали: "Долой американцев, да здравствует Путин!". Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

Первые массовые акции протеста в Республике Гаити прошли на минувшей неделе. Жители требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

По данным СМИ, жертвами акций стали не менее семи человек. Среди них — молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе.