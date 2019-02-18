Евросоюз может оставить "Северный поток-2" полупустым

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Газопровод "Северный поток-2", возможно, останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации ввиду поправок к Газовой директиве Евросоюза, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Принятый текст поправок к Газовой директиве предполагает, что согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран ЕС, что сделает процедуру длительной и сложной.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

Издание внимательно изучило содержание поправок, согласованных на прошлой неделе Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС. На 20 февраля вопрос поставлен на повторное голосование в Совете ЕС. Поправки нацелены на то, чтобы распространить на "Северный поток-2" действие Газовой директивы.

На практике это приведет к тому, что у газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор (в данный момент это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи компании. Если появление независимого оператора возможно, то доступ третьих лиц осуществить невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только "Газпром" как компания монополисит, имеющая право на его экспорт. В такой ситуации по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может ограничить "Газпрому" использование "Северного потока-2" больше чем наполовину, оставив другую половину газопровода для потенциальных "третьих лиц".

© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible Построено более 600 километров газопровода "Северный поток — 2"

Согласно поправкам в Газовую директиву, Германия как страна ЕС, куда приходит газопровод, может подписать с Россией межправительственное соглашение об исключениях из директивы. Процедура потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать Германии разрешение на ведение переговоров с Россией о межправительственном соглашении, а затем, после их завершения — разрешение на подписание такого договора. В обоих случаях Еврокомиссия должна принять решение в течение 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки.

Окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься в рамках консультационной процедуры со странами—членами Евросоюза.

Строительство первой нитки "Северного потока-2" планируют завершить к ноябрю>>

Представители стран создают комитет, в котором представитель ЕК является председателем без права голоса, решения принимаются простым большинством (вес голоса страны зависит от ее доли в населении ЕС). На практике это означает, что Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для "Северного потока-2" были приняты.