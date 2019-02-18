Боевые беспилотники атаковали центр Донецка

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что представители республики требуют скорейшего согласования дополнительных мер контроля за прекращением огня в связи с участившимися обстрелами у линии соприкосновения.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о трех взрывах, прогремевших в центре Донецка, передает РИА Новости.

Причиной взрывов стал налет беспилотников вооруженных сил Украины, рассказал журналистам представитель силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда", - сказал представитель МВД.

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine Киев перебросил самоходные пушки "Пион" в Донбасс

Подчеркивается, что, в подвергшемся бомбардировке квартале, располагается резиденция главы ДНР. По информации силовых ведомств, два взрыва прогремели в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий - на пустыре.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате взрывов нет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов определяют тип взрывчатки.

Кроме того, украинские силовики в понедельник выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики и пригородам Донецка более 60 мин калибром 120 и 82 миллиметра, рассказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня с 7.35 до 9.00 были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Саханка, Дзержинское, Коминтерново и Спартак. Выпущено 64 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялись гранатометы АГС, СПГ и стрелковое оружие", - сообщил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

© Foto / Официальный сайт ДНР Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в Донецке. 18 февраля 2019

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.