Боевые беспилотники атаковали центр Донецка

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о трех взрывах, прогремевших в центре Донецка, передает РИА Новости.

Причиной взрывов стал налет беспилотников вооруженных сил Украины, рассказал журналистам представитель силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда", - сказал представитель МВД.