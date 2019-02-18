Симоньян о блокировках в соцсетях: Facebook как правая рука госдепа

Ранее Facebook заблокировала проект In the Now ведущей RT Аниссы Науэй, а также связанные с In the Now страницы — Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Почти одновременно на CNN вышел сюжет, "разоблачающий" связь этих страниц с RT.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что блокировка социальной сетью Facebook ряда аккаунтов сразу после репортажа CNN – это неприкрытое геополитическое противостояние, сообщает РИА Новости.

Компания-собственник заблокированных аккаунтов признает, что действительно связана с российским СМИ, однако отмечает, что никаких правил не нарушала.

"CNN в очередной раз выступил как правая рука… госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил также. CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, точнее – такой совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом", - сказала Симоньян.

Она отметила, что CNN фактически заставил Facebook заблокировать аккаунт.

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"Facebook так напуган тем, что его в очередной раз обвинят в помощи русским в их вмешательстве и убиении демократии в США, что ничтоже сумняшеся, просто в минуты, удалил аккаунт, у которого было 4 миллиона подписчиков. 2,5 миллиарда просмотров этого видео было на Facebook. Никаких претензий к видео, к контенту, который публиковал этот канал у Facebook не было и нет, но раз CNN позвонил и сказал – как же вы позволяете этим русским общаться с нашим населением? – то Facebook этот аккаунт просто удалил", - подчеркнула она.

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Главный редактор телеканала RT также заявила, что "дальше будет только хуже".

"Никто уже не пытается верить в свободу и даже говорить ни о какой-то свободе, это уже открытое геополитическое противостояние, в котором наши медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием. Уж не знаю – для этого ли они создавались, но сейчас по факту это происходит именно так", - резюмировала Симоньян.

Блокировка аккаунтов

Ранее Facebook удалил страницы четырех независимых проектов Maffick Media - независимой журналистской группы, частично принадлежащей Ruptly.

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Проекты публиковали видеоматериалы об истории, новостных событиях, социальных проблемах и окружающей среде. Сами проекты Facebook о блокировке не оповещал и не объяснил причину принятого решения.

Аккаунты были заблокированы в течение нескольких часов после выхода материала телеканала CNN. Как подчеркивается в материале CNN, телеканал начал подготовку сюжета после того, как получил информацию от аналитического центра German Marshall Fund. Признанный в России "нежелательной организацией" German Marshall Fund - американская НКО, которую финансируют правительство США (USAID и Госдеп), МИД Германии, НАТО, оборонные корпорации США и другие организации.