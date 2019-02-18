Милиция ДНР опровергла информацию об атаке беспилотников на Донецк

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию о налете на центр Донецка беспилотников украинских силовиков, передает РИА Новости.

Целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ, считает Басурин.

"Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения - крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70... Цели две - напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранено три гражданских... при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают", - сказал замначальника Народной милиции ДНР.

Ранее в ДНР рассказали, что три взрыва прогремели вблизи резиденции главы ДНР, два из них - неполдалеку от гостиницы, где живут представители миссии ОБСЕ. По данным МЧС ДНР, пострадавших нет.

© AP Photo. Alexander Shulman Рота снайперов и эшелон военной техники Украины прибыли в Донбасс

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.