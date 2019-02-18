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Лавров о планах США забрать боевиков из Сирии: противоречат резолюции ООН

© AFP 2018 / Khalil Mazraawi
В мире
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Президент США Дональд Трамп ранее призвал европейские страны, в частности Великобританию, Францию и Германию, "взять обратно" более 800 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* и предать их суду.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможные меры против иностранных террористов закреплены в резолюциях ООН, которые нужно соблюдать, передает РИА Новости.

"Эти лица являются подозреваемыми в терроризме, они являются иностранными террористами-боевиками, именно такой термин закреплен в резолюции СБ ООН, и эти резолюции содержат очень четкий перечень шагов, которые необходимо предпринимать в отношении этих иностранных террористов-боевиков, когда они попадают в руки соответствующих стран, воюющих против террористов", - сказал Лавров.

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"Надо соблюдать эти критерии, и первый абсолютно неотъемлемый шаг - это транспарентность и передача данных на этих лиц", - подчеркнул галва внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что США и подконтрольные им боевики запрещают беженцам из лагеря Рукбан в Сирии, в котором сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация, оттуда выходить.

"Беженцев оттуда из лагеря Рукбан давно пора выводить. Мы к этому призываем вместе с сирийским правительством. Но Соединенные Штаты и подконтрольные им экстремисты, которые этот лагерь контролируют, запрещают людям оттуда выходить", - резюмировал Лавров.

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Глава МИД России надеется, что представители ООН, которые недавно сопровождали второй гуманитарный конвой в Рукбан и "наверняка, могли убедиться, что там далеко не все в порядке", донесут до Совбез ООН правдивую информацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
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