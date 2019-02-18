Президентский уровень: опубликовано видео из салона лимузина Aurus

Места для пассажиров оснащены мультимедийной системой, а стекла в бортах автомобиля заменены экранами, которые показывают изображение с наружных видеокамер.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Телеканал "Звезда" обнародовал видео из салона новейшего российского лимузина Aurus.

Изнутри лимузин отделан кожей и деревом, а на приборной панели расположены два монитора, на которые выводится вся необходимая информация.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что лимузин Aurus, доставленный из России на выставку IDEX в ОАЭ, останется в стране для опытной эксплуатаци.

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"Этот автомобиль останется здесь для опытной эксплуатации на длительное время. А при этом компания Tawazun на 36% акционер компании Aurus. Господин Мухаммед, наследный принц, поддержал", - сказал Мантуров.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса люкс, на которых ездят президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства впервые продемонстрировал российский лимузин на инаугурации.