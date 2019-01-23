От зарисовок до Aurus: Минпромторг показал, как создавался лимузин Путина

На кадрах показаны эскизные проработки будущего автомобиля, его компьютерное моделирование, настройка систем управления, сборка, краш-тесты, а также работа над интерьером машины.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж", семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их ориентировочная цена будет начинаться от десять миллионов рублей.

С прошлого года президент России Владимир Путин пользуется Senat Limousine в поездках. Впервые президент проехал на этом автомобиле по территории Кремля по пути на церемонию своей инаугурации. В январе этого года Путин в Белграде прокатил на Aurus президента Сербии Александра Вучича.

В Москве презентовали седан и лимузин Aurus>>

В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Aurus собрал уже более 200 предзаказов с начала их сбора в конце августа на Московском автосалоне, и в январе-феврале эти заявки начнут оформлять в твердые контракты.

На презентации автомобиля Aurus Senat в кузове седан на Московском автосалоне Мантуров говорил, что обеспечить всех за счет объема производства в 2019 году не удастся, а в 2020 году мощности будут расширены. До этого Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что производство Aurus в 2019 году составит порядка 120 машин, из них более 50 придется на основного заказчика — гараж особого назначения Федеральной службы охраны.