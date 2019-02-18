Эрдоган об операции в Сирии: нанесем мощный удар по террористам

Ранее Тайип Эрдоган не исключил совместных операций Турции, России и Ирана против радикальных группировок в сирийском Идлибе.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не слушает "дешевые доводы" тех государств, которые выступают против новой военной операции Турции на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости.

"Страны, расположенные за тысячи километров от нашего региона, считают себя вправе проводить в Сирии операции под предлогом защиты своей национальной безопасности, и они же выступают против наших шагов по нейтрализации террористов у турецко-сирийской границы протяженностью в 911 километров. Мы не поддадимся на эти дешевые доводы и нанесем мощный удар по террористам если не сегодня, то завтра", - сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган обвинил США в том, что они провели через Ирак в Сирию 22-23 тысячи грузовых автомобилей с оружием и военной техникой для курдских вооруженных сил, которых Турция считает террористической организацией.

© AP Photo. Ali Unal Министр обороны Турции: армия готова к операции в Сирии

"А нам это оружие США не хотят продавать за деньги. Что это за союзники по НАТО?" - сказал президент Турции.

Он в очередной раз обратился к США с призывом к скорейшей реализации турецко-американского договора по сирийскому Манбиджу о выводе курдских формирований.

"Этот район должен быть освобожден от террористов, управление следует передать местным жителям", - добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара намерена провести операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он проинформировал, что решил перенести начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

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Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция при поддержке союзников.