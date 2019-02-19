Захарова о призыве Трампа к венесуэльским военным: шантаж ради демократии

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть все больше признаков того, что идея силовой смены власти в Венесуэле становится для США приоритетной.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шантажом призыв президента США Дональда Трампа к военным Венесуэлы принять предложение Хуана Гуаидо об амнистии, сообщает РИА Новости.

"Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", - написала Захарова в Facebook, комментируя заявление Трампа.

Трамп в понедельник, выступая с речью в Майами перед иммигрантами из Венесуэлы, "направил военным Венесуэлы свое самое строгое предупреждение", призвав их принять предложение Хуана Гуаидо об амнистии. Кроме того, Трамп подчеркнул, что США стремятся "обеспечить мирную передачу власти, однако мы рассматриваем и другие варианты".

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.