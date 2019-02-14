Захарова: Москва готова к роли посредника в венесуэльском урегулировании

В ходе брифинга Мария Захарова отметила, что ситуация вокруг Венесуэлы продолжает осложняться "нарастающим внешним давлением и множащимися провокационными заявлениями".

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть все больше признаков того, что идея силовой смены власти в Венесуэле становится для США приоритетной, передает РИА Новости.

"В условиях беспрецедентной просто зацикленности Вашингтона на необходимости свержения законного правительства суверенного государства, абсолютно не считаясь с нормами и принципами международного права, продолжает сокращаться круг так называемых рассматриваемых опций", - сказала Захарова.

"По сути дела, все сводится к реализации идеи фикс - осуществлению государственного переворота в отдельно взятой стране, к свержению законного лидера, которого поддерживает народ и армия. Вот такое впечатление, что тезис "он должен уйти" в Вашингтоне постоянно лежит на столе, меняются только фамилии, а принципы, лекала - все остается прежними", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России добавила, что, "в принципе, все говорит, в пользу избрания Белым домом остро конфронтационного сценария в Венесуэле с применением силы".

Доставка гуманитарной помощи в Венесуэлу должна происходить с соблюдением международных норм оказания помощи, через офис ООН в Каракасе, сказать Мария Захарова.

"Все вопросы, связанные с гуманитарной помощью, должны решаться в соответствии с общепринятыми международными процедурами по законным каналам, в том числе через представительство ООН в Каракасе, либо по линии других гуманитарных организаций", - сказала она.

По мнению МИД России, "о готовности к сотрудничеству с нами на венесуэльском треке уже заявили в международном комитете Красного креста".

"Мы выступаем категорически против политизации темы гуманитарной помощи Венесуэле, использования ее в качестве ширмы для манипулирования общественным мнением в стране и мобилизации антиправительственных сил с целью государственного переворота", - отметила она.

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Кроме того, Москва готова в любой момент присоединиться к посредникам в венесуэльском урегулировании, но только если "формат будет максимально широким", отметила Захарова.

"Мы с большим вниманием отнеслись к формуле посредничества, которая была предложена Мексикой, Уругваем и странами Карибского сообщества. Она предусматривает всесторонний инклюзивный диалог без ультиматумов и предварительных условий. Мы считаем, что данная инициатива в той форме, в которой она была озвучена, заслуживает широкой международной поддержки. С такой подачей Россия была бы готова подключиться к посредническим усилиям в интересах преодоления венесуэльского кризиса", - подчеркнула Захарова.

Россия также считает дискриминацией и нарушением свободы СМИ отказ Канады в аккредитации журналистам РИА Новости и Sputnik на переговоры группы Лимы по Венесуэле, сказала официальный представитель МИД.

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"Четвертого февраля МИД Канады отказало корреспондентам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на внеплановое заседание Группы Лимы в Оттаве, на котором обсуждалась ситуация в Венесуэле", - заявила она во время брифинга в четверг.

"Подобные действия канадской стороны в отношении российских журналистов являются актом прямой дискриминации и грубым нарушением общепринятых прав и свобод СМИ, принципа равного доступа к информации для всех. Вновь мы становимся свидетелями того как демократические ценности, приверженность которым столь активно декларируют, в том числе и официальная Оттава, размениваются на конъюнктурные политические интересы", - подчеркнула Захарова.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.