Два гумкоридора для беженцев из лагеря Рукбан открыли в Сирии

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и подконтрольные им боевики запрещают выходить беженцам из лагеря Рукбан в Сирии, в котором сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что правительство Сирии при поддержке России приняло решение об открытии двух гуманитарных коридоров для осуществления беспрепятственного выхода внутренне перемещенных лиц из лагеря беженцев Рукбан, передает РИА Новости.

"Сегодня в соответствии с распространенным 16 февраля совместным заявлением координационных штабов РФ и САР об открытии гуманитарных коридоров для выхода сирийских граждан из лагеря Рукбан приступили к работе пункты пропуска в населенных пунктах Джлеб и Эль-Гураб", - сказал Мизинцев.

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По мнению генерал-полковника, "данный шаг продиктован острой необходимостью скорейшего решения проблем простых сирийцев, которые, несмотря на проведение уже двух гуманитарных конвоев под эгидой управления ООН по гуманитарной деятельности, продолжают жить в ужасающих условиях".

Налаживание мирной жизни в Сирии по-прежнему сталкивается с серьезными, не зависящими от правительства страны сложностями, счиатет Мизинцев.

"Ситуация в лагере Рукбан продолжает оставаться катастрофической, а его жители, фактически оказавшиеся в заложниках у подконтрольных США бандформирований, находятся на грани жизни и смерти. Информацию об этом подтверждает и официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, выступивший в Женеве по итогам доставки в Рукбан второго гуманитарного конвоя", - сказал он.

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"По свидетельствам участников гуманитарной миссии ООН, в лагере отсутствует даже базовое медицинское обслуживание, женщины, дети и инвалиды не имеют никакой поддержки, в итоге только за последний месяц в лагере погибли по крайней мере восемь маленьких детей", - сказал он.