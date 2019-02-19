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Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Полный текст письма Кирилла Вышинского

© REUTERS / Stringer
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (129)
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный на Украине за журналистскую деятельность, в день своего рождения написал письмо, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Я — журналист. В профессии уже больше 25 лет — работал в газете, на радио, телевидении, в интернет-СМИ. Родился и вырос на Украине, сотрудничал с большинством общенациональных каналов в разное время. Затем я был семь лет собственным корреспондентом ВГТРК на Украине.
В силу моей профессии Владимир Путин для меня был "человеком с ленты новостей", главным мировым ньюсмейкером. Его пресс-конференции собирают сотни журналистов крупнейших мировых СМИ, за его словами и действиями следят в столицах самых мощных государств планеты. И не только там — миллионы людей в мире знают, как много зависит от решений и оценок Владимира Путина.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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За Путиным всегда было интересно следить не только как за политиком и сильным лидером, но и наблюдать его человеческие качества и реакции.

Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным. И в проявлении любви — чего стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза во время визита куда-то в глубинку (описанное событие произошло на территории Кремля, когда возвращавшийся с торжественной встречи президент подошел к группе туристов с детьми. — Прим. ред.), и в неожиданно прорвавшейся фразе "будем карать там, где застанем", превратившейся затем в народе в знаменитое "мочить террористов в сортире" (на самом деле Путин действительно произнес эту фразу во время пресс-конференции. — Прим. ред.). Такой человек умеет не только любить…

Еще он умеет быть очень ироничным и остроумным — цитаты "из Путина" уже давно на слуху. Мне запомнилось, как он прокомментировал очередную утку про российское влияние на Трампа — мол, его еще в допрезидентские времена завербовали "московские проститутки": "Да, у нас, как и во многих странах мира, еще встречаются женщины с пониженной социальной ответственностью… Все остальное — полная чушь".

Пошутил как отрезал.

При этом волевые качества Путина, его трезвый расчет и спокойствие в момент принятия важнейших, а для сотен тысяч и миллионов людей просто судьбоносных решений не перестают удивлять.

© Sputnik / Максим Блинов
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Крым, Сирия, мировой экономический кризис и реформы в стране — все это решительные действия человека, отвечающего на самые серьезные вызовы времени. Мне кажется, что в эти моменты Путин понимает — он не просто глава ядерной державы и самой большой по площади страны в мире. За ним — целая цивилизация с многовековой историей, многонациональное государство с собственными национальными интересами, которые по вкусу далеко не всем. За Путиным — тот самый "русский мир", к которому тянутся и на который с надеждой смотрят одни и которого боятся и недолюбливают другие. С такой ответственностью на плечах принимать не самые простые решения — на мой взгляд, это требует от лидера особого мужества. Именно поэтому за Путиным интересно наблюдать вдвойне. Что я и делал, пока работал журналистом.

С мая прошлого года я не работаю, поскольку сижу в украинской тюрьме, в СИЗО г. Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны — якобы я, четыре года редактируя сайт РИА Новости Украина, который входил в тридцать самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше девяти месяцев я по-прежнему в тюрьме… У моего "дела" очевидная политическая подоплека — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ.

Владимир Путин был в числе тех, кто назвал мой арест преследованием за выполнение профессионального долга буквально в первые дни после задержания. Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время "Прямой линии" с россиянами летом 2018-го.

Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" — он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы…
Кирилл Вышинский

  • Письмо руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
    © Sputnik
  • Письмо руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
    © Sputnik
  • Письмо руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
    © Sputnik
  • Письмо руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
    © Sputnik
  • Письмо руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
    © Sputnik
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© Sputnik
Письмо руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (129)

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