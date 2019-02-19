Антитеррористический центр СНГ: боевики из Сирии и Ирака создают "хаб" в Афганистане

Сбежавшие из Сирии и Ирака боевики группировки "Исламское государство"* "построили" в Афганистане террористический "хаб", таящий угрозу всем государствам Средней Азии, заявил глава Антитеррористического центра СНГ.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сообщил, что в Афганистане действуют более 20 террористических группировок, передает РИА Новости.

"По оценкам наших партнеров, только в Афганистане действует более 20 террористических группировок. При этом мы в полной мере можем оценить их идеологическую и политическую неоднородность, пересечение и противоречивость интересов, связь с общеуголовной организованной преступностью", - сказал Новиков на совещании руководителей антитеррористических центров стран СНГ.

По его мнению, органы безопасности, специальные службы и правоохранительные органы стран СНГ по-прежнему оценивают как сложную ситуацию и в сирийско-иракской, и в афгано-пакистанской зоне.

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"Этот прогноз, к сожалению, подтвердился, как и гипотеза о том, что перемещение уцелевших подразделений ИГИЛ и других террористических организаций из Сирии и Ирака в Афганистан повлечет возможность формирования террористического "хаба" в этом регионе", - сказал он.

Кроме того, Новиков отметил, что анонсированный идеологами ИГ проект "новая хиджра" во многом является причиной формирования террористических угроз уже внутри государств содружества.

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В совещании участвовали представители девяти стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.