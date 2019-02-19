Лавров: Россия держит на контроле дело Вышинского

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит держать на контроле дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"Мы продолжим держать этот вопрос на контроле, сами будем предпринимать все необходимые меры, будем активно поддерживать усилия ОБСЕ. Будем добиваться, чтобы это очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено", - сказал Лавров после переговоров с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

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Коллегу поддержал глава внешне-политического ведомства Словакии Мирослав Лайчак, председательствующий сейчас в ОБСЕ, заявил, что готов использовать свой авторитет на нынешнем посту для урегулирования ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

"Я хочу выразить полную поддержку представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, господину Дезиру и его активностям, в том числе, и по этой проблеме. И я тоже готов использовать авторитет председательствующего в ОБСЕ для прямых контактов и для решения этого вопроса. У нас есть диалог с Украиной по ряду вопросов, и мы чувствуем, что некоторые проблемы нужно выносить на уровень председательствующего, и я готов это сделать", - сказал Лайчак на пресс-конференции в Москве.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

© REUTERS / Stringer Полный текст письма Кирилла Вышинского

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

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© Sputnik / Стрингер Представитель ОБСЕ по СМИ призвал Киев освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.