Порошенко подписал закон, подтверждающий стремление Украины в НАТО и ЕС

Ранее решение об изменениях в Конституцию было поддержано на заседании Верховной рады 334 парламентариями при необходимом минимуме в 300 голосов.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко, в рамках выступления в Верховной Раде, поставил подпись под законом об изменениях в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в Евросоюз и НАТО, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Михаил Маркив Украина изменила Конституцию, чтобы вступить в ЕС и НАТО

Закон также предполагает изъятие из положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс страны на вступление в НАТО. Установленного законом курса в политике государства должны придерживаться президент, кабинет министров и Верховная Рада.

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Кроме того Петр Порошенко рассказал, что за время боевых действий в Донбассе погибли 2949 украинских военных.

"Две тысячи девятьсот сорок девять воинов отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство, и мы не утратим этот шанс", - сказал Порошенко.

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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.