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Ушел из жизни Карл Лагерфельд

© REUTERS / Edgar Su
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Знаменитый модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-ом году жизни.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Во Франции на 86-ом году жизни скончался знаменитый модельер, фотограф и стилист Карл Лагерфельд, передает газета Le Figaro.

"Кутюрье, фотограф и стилист был слаб на протяжении последних нескольких недель", - говорится в публикации.

Карл Лагерфельд появился на свет в Гамбурге в семье зажиточного банковского служащего.

В 1952 году он перебрался в Париж. В 1974-ом основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression, а спустя всего девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Лагерфельд работал с Chloé, Fendi и другими признанными лидерами индустрии моды.

© AFP 2018 / PIERRE GUILLAUD
Карл Лагерфельд в 1984/1985 годах

Кутюрье увлекался фотографией, он автор несколько книг, владелец собственной художественной галереи в Париже, а также основатель издательского дома.

© AFP 2018 / PIERRE GUILLAUD
Карл Лагерфельд в 1984 году в Париже

Помимо одежды, создавал ароматы, среди которых - Chloé, KL, Jako, а также аромат с запахом книги - Лагерфельд известен своим пристрастием к чтению.

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Теги:
Карл Лагерфельд


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