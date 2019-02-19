Гуаидо призвал вооруженные силы пустить гумпомощь в Венесуэлу

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо обратился к вооруженным силам Венесуэлы с просьбой пропустить в страну гуманитарные грузы, прибытие которых ожидается 23 февраля, передает РИА Новости.

"Мы просим вас, чтобы 23 февраля вы услышали голос народа, народа, который, как вы так хорошо знаете, испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. Разрешите поступление гуманитарной помощи и откройте двери в лучшее будущее для всех. Венесуэла рассчитывает на вас!" - написал Гуаидо в Twitter.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Трамп обратился к венесуэльским военным: вы "потеряете все"

Кроме того, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, обратился к проживающим в Майами венесуэльским иммигрантам по видеосвязи. Гуаидо выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его "поддержку демократии" и заявил, что сейчас венесуэльцы "полны решимости" в оказании "давления на диктатуру".

"Мы должны воспользоваться этой возможностью. Сейчас настало время для перемен в Венесуэле. Мирная мобилизация и международное сотрудничество позволит Венесуэле стать свободной и другом всех в регионе. Большое спасибо штату Флорида, который принял так много венесуэльцев и открыл свои двери", - сказал он.

"Здесь вам не рады": депутатов Европарламента выгнали из Венесуэлы>>

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции во вторник заявил о поддержке Хуану Гуаидо.

"Мы неоднократно обращались к правительству Венесуэлы с просьбой дать исчерпывающие объяснения в ситуации, когда мировое сообщество испытывает серьезные сомнения в справедливости предыдущих президентских выборов. Мы исходим из того, что в ситуации, когда президентские выборы там осуществлены не были, Япония заявляет о ясной и определенной поддержке Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента", - приводит слова министра телеканал NHK.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© REUTERS / EDGARD GARRIDO МИД России о доставке гумпомощи в Венесуэлу: тревожная траектория

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.