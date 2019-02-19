Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море

Ранее "Дональд Кук" заходил в порт Батуми и принимал участие в учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. США направили эсминец "Дональд Кук" в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

"Каждый визит сюда дает нам уникальную возможность сотрудничества с нашими морскими партнерами", - заявил командор Мэтью Пауэл.

В сообщении подчеркивается, что поход эсминца способствует укреплению стабильности в регионе. Кроме того, "Дональд Кук" примет участие в совместных маневрах с кораблями союзников по НАТО и партнеров в регионе.

© Foto / United States Navy США стали злоупотреблять миролюбием России, заявили в Госдуме

Прошлый поход "Дональда Кука" в Черное море спровоцировал негативную реакцию в России. Сенатор Алексей Пушков отмечал, что эти маневры не имеют отношения к обеспечению безопасности и посоветовал США "держаться подальше от наших берегов". Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заметил, что в Вашингтоне стали злоупотреблять миролюбием и выдержкой России.

За прошлый год в Черное море заходили полдюжины американских военных судов. В январе в акваторию заходил десантный корабль Fort McHenry. За ним наблюдал российский сторожевой корабль "Пытливый". Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов охарактеризовал поход как демонстрацию силы и подчеркнул, что никакой угрозы для России он не представлял.

Пушков: американские корабли в Черном море не для безопасности>>

Эсминец "Дональд Кук" эксплуатируется с 1998 года. Основным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". На борту эскадренного миноносца располагается от 56 до 96 ракет этого типа.