Киселев о деле Вышинского: журналистов кошмарят на Украине

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет "биться до последнего" для позитивного разрешения ситуации с арестованным в Киеве руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что Кирилл Вышинский, который 19 февраля отмечает день рождения, - светлый и активный человек, заключение для него - настоящая пытка, при том, что сам судебный процесс над журналистом абсурден и неминуемо развалится, сообщает РИА Новости.

"Сегодня день рождения Кирилла Вышинского, и это для нас очень грустная дата. Грустная, потому что Кирилл с 15 мая находится в украинской тюрьме - ни за что, как узник совести, и его буквально гноят в этой камере, потому что он - активный, светлый, энергичный человек, который привык к деятельному образу жизни, и то, что происходит с ним сейчас - настоящая пытка. Процесс искусственно затягивается, и я считаю, потому, что процесс развалится неминуемо - потому что обвинения абсурдны", - заявил журналистам Киселев.

© Sputnik / Стрингер Сергей Лавров: Россия будет биться за Вышинского

Киселев также отметил, что невозможно обвинить в госизмене человека, "который ничем другим в своей жизни не занимался, кроме журналистики", причем занимал не радикальную, а самую взвешенную и сдержанную позицию. "Обвинить его в каком-то радикализме, тем более в измене родине - это абсолютно не лезет ни в какие ворота", - подчеркнул Киселев.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" обратил внимание на то, что освобождение Вышинского сильно зависит от солидарности всего журналистского сообщества.

"Чувствует он себя не очень хорошо. Но он в хорошем моральном состоянии и очень благодарен за каждое слово в его поддержку. Мы делаем обзор публикаций по Кириллу Вышинскому и через адвоката передаем. Поэтому все, что вы напишете либо скажете, - это к нему попадет. И в этом смысле мы таким образом Кирилла очень поддерживаем", - сказал Киселев.

Он рассказал, что коллеги Вышинского ожидают реакции сенаторов США на обращение адвоката журналиста.

© REUTERS / Stringer Полный текст письма Кирилла Вышинского

"Мы все-таки ожидаем,... что американские сенаторы, которые столь чувствительны к нарушениям свободы слова, отреагируют на то, что происходит с Кириллом и скажут: "Ну как же так, мы же полностью спонсируем этот режим и полностью поддерживаем Украину, а Украина позволяет себе делать то, что не лезет ни в какие ворота и не совместимо ни с какими ценностями в области свободы слова и хваленой первой поправки, которой так гордятся в США", - добавил Киселев.

Кроме того, Дмитрий Киселев выразил надежду на то, что "после выборов на Украине что-то изменится". "По крайней мере, единственный кандидат, кто выступил в поддержку журналистов пока, это Юлия Тимошенко... Не конкретно в поддержку Кирилла, но хотя бы в поддержку журналистов, которых кошмарят на Украине, которых высылают из страны как Игоря Гужву, на которых заводят уголовные дела, как на Муравицкого и вот теперь - Вышинского, когда в редакции телевидения врываются, бьют стекла и поджигают, как это было со студией телеканала "Интер", - сказал гендиректор МИА "Россия сегодня".

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

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Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.