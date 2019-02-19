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Корабли черноморского флота России контролируют эсминец США "Дональд Кук"

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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США направили эсминец "Дональд Кук" в Черное море во второй раз с начала года.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские военные корабли контролируют перемещения американского эсминца "Дональд Кук" в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

"Девятнадцатого февраля 2019 года в 17.00 по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - сказано в сообщении.

Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море>>

Подчеркивается, что непосредственное наблюдение за его действиями ведут малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

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Теги:
Черноморский флот


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