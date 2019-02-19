Лучшие в мире: эксперты составили рейтинг смартфонов

Эксперты отметили, что пока список лучших смартфонов 2019 года очень похож на список лучших смартфонов 2018 года.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Эксперты выбрали 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.

На первом месте оказался китайский OnePlus 6T. Специалисты обратили внимание на современный дизайн, качество съемки, стабильную работу приложений на операционной системе Android и, конечно, мощный аккумулятор. Более того, смартфон выгодно отличается от конкурентов стоимостью при схожих остальных характеристиках.

Второе место осталось за iPhone XR, который посчитали лучшим в линейке американской компании.

Третью строчку поделили между собой Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, выделяющиеся размером экрана и дизайном передней панели.

В списоке оказались сразу несколько моделей Samsung. Среди них Galaxy S9, версия с увеличенным экраном Galaxy S9 Plus, а также Galaxy Note 9. В рейтинг попали и вышедшие ранее Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

Компания Apple тоже отличилась несколькими моделями: iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также флагманской линейкой X, XS и XS Max. Motorola поразила Экспертов устройствами Moto Z3 и Мото G6. Южнокорейская LG представлена моделями V40 и G7. Эксперты также отметили HTC U12 + и Huawei Mate 20 Pro.

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Американская компания Razer, специализирующаяся на разработке и создании игрового оборудования, удивила экспертов смартфоном Phone 2.

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Специалисты также похвалили BlackBerry Key2 – единственный телефон с qwerty-клавиатурой в списке.